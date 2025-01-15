СМИ не будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках под новостями, если те будут удалять их в течение 3 дней — принят закон

В соответствии с законом медиа нужно будет удалить комментарии читателей с обвинениями должностных лиц в течение 3 рабочих дней с момента получения жалобы или предписания Нацсовета или определения об открытии соответствующего производства судом.

Фото: депутат Ярослав Юрчишин

Онлайн-медиа будут освобождать от ответственности за негативные комментарии читателей, если они удалят их в течение 3 дней с момента получения определения суда или жалобы или предписания Нацсовета. Соответствующий законопроект 11321, инициатором которого выступил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, 14 января приняла Верховная Рада.

Так, уточнена норма статьи 117 Закона «О медиа». В ней установлено, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрещение распространения которой предусмотрено статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб-сайте или веб-странице такого медиа, при условии, что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом.

Следовательно, в действующую редакцию ч. 4 ст. 117 добавляется норма о том, что медиа должно удалить комментарии в течение 3 дней со дня получения определения суда.

Как следует из судебных решений, значительное количество должностных лиц называет недостоверной информацию, содержащую по отношению к ним негативный характер.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела №905/902/20 подчеркнула, что негативная информация, распространенная о личности, считается недостоверной, если распространившее ее лицо не докажет противоположного (презумпция добропорядочности).

Как отметила БП ВС, негативной следует считать информацию, в которой утверждается о нарушении лицом, в частности, норм действующего законодательства, совершении любых других действий (например, нарушение принципов морали, общепризнанных правил сожительства, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни и т.д. ) и которая, по мнению истца, нарушает его право на уважение достоинства, чести или деловой репутации (ч. 3 статьи 277 ГК).

Следовательно, возникает вопрос, должно ли будет онлайн-медиа удалять любые комментарии читателей, в которых будет утверждаться о коррупции или других негативных характеристиках, к примеру, должностных лиц.

Также в соответствии с внесенными законопроектом Ярослава Юрчишина изменениями медиа будут освобождаться от ответственности, если они дали слова спикера-чиновника не только дословно, но и в «переводе без искажения сути».

В настоящее время медиа освобождаются от риска выплачивать средства по решению суда в случае, если такое воспроизведение является дословным.

В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», данным законопроектом требования относительно информации, которую имеют право распространять работники СМИ, имеющие трудовые отношения со своими СМИ, распространили на журналистов, работающих с СМИ по гражданским договорам как ФЛП. Так, внесены изменения в статью 117 Закона «О медиа», которая регулирует возможность освобождения от ответственности журналистов.

А именно, субъекты в сфере медиа и их работники, а также теперь и журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут нести ответственность за распространение информации, запрещенной настоящим Законом, а также информации, не соответствующей действительности, нарушающей права и законные интересы лица, если эта информация:

не является дословным или в переводе без искажения сути воспроизведением материалов, опубликованных другим зарегистрированным медиа, или точным по содержанию воспроизведением оригинальных материалов иностранного медиа со ссылкой на них;

не была получена в ответ на запрос на информацию, предоставленную в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации», или в ответ на обращение, поданное в соответствии с Законом «Об обращениях граждан»;

не содержалась в официальных сообщениях или получена от государственных органов, органов местного самоуправления (в том числе иностранных) в письменной форме, в том числе была обнародована на их веб-сайтах и ​​страницах на платформах общего доступа к информации;

не является дословным или в пересказе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или уведомлений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности;

не распространялась без предварительной записи и содержалась в выступлениях лиц, не являющихся работниками соответствующего субъекта в сфере медиа, если работники такого субъекта приняли меры по пресечению нарушения.

Также этим законом будет урегулировано проведение видеоконференций комитетами, которые будут проводиться при согласии большинства от состава комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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