Комитеты Рады будут транслировать открытые заседания при согласии депутатов и размещать видеозаписи заседаний – принят закон

Закон предусматривает, что видеозапись открытого заседания комитета будет размещаться не позднее 24 часов с момента завершения заседания, но видеозапись закрытого заседания комитета не обнародуется.

Верховная Рада 14 января приняла в качестве закона законопроект 11321, которым предусматривала необходимость трансляции заседаний комитетов. Впрочем, во время военного положения такая трансляция будет осуществляться при совокупности определенных условий.

Так, принятый закон предусматривает, что во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены организация работы комитетов может осуществляться с такими особенностями.

Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции, по предварительному согласию большинства от утвержденного Верховной Радой количественного состава комитета, направленному председателю такого комитета с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированной электронной подписи. Согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым народным депутатом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Итак, для того чтобы провести заседание в формате видеоконференции, потребуется согласие большинства состава комитета.

Комитеты обеспечивают трансляцию открытых заседаний или размещение их видеозаписей на собственных веб-страницах на официальном веб-сайте Верховной Рады не позднее 24 часов с момента завершения заседания комитета.

Право журналистов, работников медиа, представителей общественных организаций на дистанционное посещение открытых заседаний комитета, проводимых в режиме видеоконференции, по их обращению обеспечивается комитетами путем предоставления соответствующей гиперссылки и данных для авторизованного доступа не менее чем за один час до начала заседания комитета.

Повестка дня заседания комитета, проводимого в режиме видеоконференции, и запланированные для рассмотрения на таком заседании проекты актов направляются членам соответствующего комитета секретариатом такого комитета безотлагательно, но не позднее чем за 24 часа до начала заседания, с использованием единой автоматизированной системы и в такой же срок размещаются на собственной веб-странице комитета на официальном сайте Верховной Рады.

В повестке дня открытого заседания комитета указывается адрес электронной почты для возможности реализации права на посещение таких заседаний журналистами, работниками СМИ, представителями общественных организаций.

Акты комитетов, протоколы и стенограммы их заседаний размещаются на соответствующих веб-страницах комитетов на официальном веб-сайте Верховной Рады.

На заседании комитета, проводимого в режиме видеоконференции, ведется протокол, стенограмма и видеозапись заседания комитета размещается не позднее 24 часов с момента завершения заседания комитета.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», требования относительно информации, которую имеют право распространять работники медиа, имеющие трудовые отношения со своими СМИ, распространили на журналистов, работающих с медиа по гражданским договорам как ФЛП. Кроме того, внесены изменения в требования к медиа по удалению комментариев читателей в соцсетях.

Автор: Наталя Мамченко

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