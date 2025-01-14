Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Комитеты Рады будут транслировать открытые заседания при согласии депутатов и размещать видеозаписи заседаний – принят закон

14:57, 14 января 2025
Закон предусматривает, что видеозапись открытого заседания комитета будет размещаться не позднее 24 часов с момента завершения заседания, но видеозапись закрытого заседания комитета не обнародуется.
Комитеты Рады будут транслировать открытые заседания при согласии депутатов и размещать видеозаписи заседаний – принят закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 14 января приняла в качестве закона законопроект 11321, которым предусматривала необходимость трансляции заседаний комитетов. Впрочем, во время военного положения такая трансляция будет осуществляться при совокупности определенных условий.

Так, принятый закон предусматривает, что во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены организация работы комитетов может осуществляться с такими особенностями.

Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции, по предварительному согласию большинства от утвержденного Верховной Радой количественного состава комитета, направленному председателю такого комитета с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированной электронной подписи. Согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым народным депутатом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Итак, для того чтобы провести заседание в формате видеоконференции, потребуется согласие большинства состава комитета.

Комитеты обеспечивают трансляцию открытых заседаний или размещение их видеозаписей на собственных веб-страницах на официальном веб-сайте Верховной Рады не позднее 24 часов с момента завершения заседания комитета.

Право журналистов, работников медиа, представителей общественных организаций на дистанционное посещение открытых заседаний комитета, проводимых в режиме видеоконференции, по их обращению обеспечивается комитетами путем предоставления соответствующей гиперссылки и данных для авторизованного доступа не менее чем за один час до начала заседания комитета.

Повестка дня заседания комитета, проводимого в режиме видеоконференции, и запланированные для рассмотрения на таком заседании проекты актов направляются членам соответствующего комитета секретариатом такого комитета безотлагательно, но не позднее чем за 24 часа до начала заседания, с использованием единой автоматизированной системы и в такой же срок размещаются на собственной веб-странице комитета на официальном сайте Верховной Рады.

В повестке дня открытого заседания комитета указывается адрес электронной почты для возможности реализации права на посещение таких заседаний журналистами, работниками СМИ, представителями общественных организаций.

Акты комитетов, протоколы и стенограммы их заседаний размещаются на соответствующих веб-страницах комитетов на официальном веб-сайте Верховной Рады.

На заседании комитета, проводимого в режиме видеоконференции, ведется протокол, стенограмма и видеозапись заседания комитета размещается не позднее 24 часов с момента завершения заседания комитета.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», требования относительно информации, которую имеют право распространять работники медиа, имеющие трудовые отношения со своими СМИ, распространили на журналистов, работающих с медиа по гражданским договорам как ФЛП. Кроме того, внесены изменения в требования к медиа по удалению комментариев читателей в соцсетях.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон депутат видеофиксация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитеты Рады будут транслировать открытые заседания при согласии депутатов и размещать видеозаписи заседаний – принят закон

Закон предусматривает, что видеозапись открытого заседания комитета будет размещаться не позднее 24 часов с момента завершения заседания, но видеозапись закрытого заседания комитета не обнародуется.

Верховная Рада одобрила законопроект о переименовании 103 судов в Украине

Парламент принял за основу законопроект о переименовании судов, хотя он и не содержит расчетов расходов на изменение печатей и вывесок.

Верховная Рада ужесточила требования к распространению новостей журналистами, работающими с медиа как ФЛП

Журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут приравнены в вопросах ответственности за информацию, к тем журналистам, которые работают по трудовому договору.

IQ-тестирование в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей гражданской специализации

Успешно тестирование на когнитивные способности сдали 410 кандидатов.

Комиссии по направлению на прохождение военной службы будут вносить ходатайства о предоставлении отсрочек – Верховная Рада приняла закон

Районные (городские) комиссии по направлению для прохождения военной службы будут иметь право самостоятельно определять основания, которые могут считаться отсрочкой от направления для прохождения базовой военной службы, а комиссии высшего уровня – рассматривать такие основания и предоставлять по ним отсрочки.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області