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Комітети Ради будуть транслювати відкриті засідання за умови згоди депутатів і розміщувати відеозаписи засідань – прийнято закон

14:57, 14 січня 2025
Закон передбачає, що відеозапис відкритого засідання комітету буде розміщуватися не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання, але відеозапис закритого засідання комітету не оприлюднюється.
Комітети Ради будуть транслювати відкриті засідання за умови згоди депутатів і розміщувати відеозаписи засідань – прийнято закон
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Верховна Рада 14 січня ухвалила як закон законопроект 11321, яким передбачала необхідність трансляції засідань комітетів. Втім, під час воєнного стану така трансляція буде здійснюватися за сукупності певних умов.

Так, прийнятий закон передбачає, що під час воєнного стану, та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, організація роботи комітетів може здійснюватися з такими особливостями.

Комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції, за попередньою згодою більшості від затвердженого Верховною Радою кількісного складу комітету, надісланою голові такого комітету з використанням єдиної автоматизованої системи та накладенням кваліфікованого електронного підпису. Згода на проведення засідання комітету у режимі відеоконференції надається кожним народним депутатом окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету.

Отже, для того, щоб провести засідання у форматі відеоконференції, потрібна буде згода більшості складу комітету.

Комітети забезпечують трансляцію відкритих засідань або розміщення їх відеозаписів на власних веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання комітету.

Право журналістів, працівників медіа, представників громадських організацій на дистанційне відвідування відкритих засідань комітету, які проводяться у режимі відеоконференції, за їхнім зверненням забезпечується комітетами шляхом надання відповідного гіперпосилання та даних для авторизованого доступу не менше ніж за одну годину до початку засідання комітету.

Порядок денний засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, та заплановані для розгляду на такому засіданні проекти актів надсилаються членам відповідного комітету секретаріатом такого комітету невідкладно, але не пізніше як за 24 години до початку засідання, з використанням єдиної автоматизованої системи та у такий самий строк розміщуються на власній веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

У порядку денному відкритого засідання комітету зазначається адреса електронної пошти для можливості реалізації права на відвідування таких засідань журналістами, працівниками медіа, представниками громадських організацій.

Акти комітетів, протоколи і стенограми їх засідань розміщуються на відповідних веб-сторінках комітетів на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

На засіданні комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, ведеться протокол, стенограма і відеозапис засідання. Відеозапис відкритого засідання комітету розміщується не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання комітету. Відеозапис закритого засідання комітету не оприлюднюється.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», вимоги стосовно інформації, яку мають право поширювати працівники медіа, що мають трудові відносини зі своїм ЗМІ, поширили на журналістів, які працюють з медіа за цивільними договорами як ФОП. Крім того, внесені зміни стосовно вимог до медіа щодо видалення коментарів читачів у соцмережах.

Автор: Наталя Мамченко

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Комітети Ради будуть транслювати відкриті засідання за умови згоди депутатів і розміщувати відеозаписи засідань – прийнято закон

Закон передбачає, що відеозапис відкритого засідання комітету буде розміщуватися не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання, але відеозапис закритого засідання комітету не оприлюднюється.

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