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Україна гарантує компенсації для суден, постраждалих від агресії РФ

18:59, 14 січня 2025
Уряд підготував порядок компенсацій для судновласників через агресію РФ у 2025 році.
Україна гарантує компенсації для суден, постраждалих від агресії РФ
Фото: ukrinform
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Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії та воєнних дій на території України. Документ розробило Міністерство розвитку громад та територій, повідомляє урядова пресслужба.

Проєкт постанови передбачає компенсацію для фрахтувальників, операторів та власників морських суден і суден внутрішнього плавання, що ходять під прапорами України та іноземних держав. Це рішення спрямоване на реалізацію положень Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік» та забезпечення стабільного судноплавства в територіальних водах України.

Новий порядок передбачає створення сприятливих умов для функціонування Тимчасового морського шляху, який забезпечує експортно-імпортну логістику через порти «Великої Одеси» (Одеса, Чорноморськ, Південний) та порти на річці Дунай (Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ).

У зв’язку з військовою агресією РФ та підвищеними ризиками, судна, які прямують до північно-західної частини Чорного моря, залишаються без стандартного страхового покриття. Це пов’язано з віднесенням цих територій до The Listed Areas — зон із підвищеною небезпекою через бойові дії, тероризм та пов’язані ризики.

Зазначається, що компенсації будуть надаватися для покриття втрат у випадках, які зазвичай виключаються з умов стандартного страхування під час воєнного чи надзвичайного стану.

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росія Кабінет Міністрів України війна компенсація

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