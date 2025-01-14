У Словаччині опозиційні депутати ініціюють вотум недовіри уряду Фіцо

За їхніми словами, словацький прем'єр не справляється з процесом управління країною.

Джерело фото: Getty Images

Словацькі опозиційні депутати оголосили, що ініціюють вотум недовіри уряду прем’єра Роберта Фіцо упродовж найближчих днів.

Про це заявили лідери опозиційних партій, зазначає TASR.

За їхніми словами, словацький прем'єр не справляється з процесом управління країною. Депутати від партій «Прогресивна Словаччина» (PS), «Свобода і солідарність» (SaS), «Християнсько-демократичний рух» (KDH) та фракції партій «Словаччина», «За народ» і «Християнський союз» (KU) вказали на проблеми в секторі охорони здоров'я, зростання цін, а останнім часом і в земельному кадастрі.

Водночас говорилося про спроби поставити під сумнів зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. За словами депутатів, вони не хочуть, щоб прем’єр-міністр «відвів Словаччину на схід», оскільки вважають, що він не має на це повноважень.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського у якому запросив українського лідера на переговори щодо питання транзиту російського газу

Згодом Зеленський відповів на пропозицію Фіцо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.