Фіцо запросив Зеленського до Словаччини на переговори щодо транзиту російського газу

Роберт Фіцо хоче зустрітися з Володимиром Зеленським поблизу українсько-словацького кордону.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського. Лист він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Я не маю наміру ще більше нагнітати напруженість. Хочу повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов'язаної із припиненням транзиту газу», – заявив політик.

Фіцо зазначив, що його країна продовжує демонструвати «великий рівень солідарності» з українськими громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини.

У зв'язку з цим словацький прем'єр запропонував Зеленському провести переговори, «бажано якнайшвидше, з повним розумінням серйозності вашого робочого порядку денного».

«Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону Словаччини з Україною. Воістину символічно, що ви змогли скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице для поїздок на територію Словаччини, що є результатом спільних зусиль наших урядів», – сказав прем'єр.

За його словами, така зустріч створить хороші умови для обговорення питань постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України.

Раніше Фіцо погрожував припинити допомогу й ветувати рішення у ЄС щодо України через зупинку транзиту газу.

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