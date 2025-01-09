Фіцо погрожує припинити допомогу й ветувати рішення у ЄС щодо України через зупинку транзиту газу

Роберт Фіцо посилив свої погрози Україні через зупинку транзиту російського газу.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову почав вимагати від України відновлення транзиту російського газу. Він почав погрожувати припиненням надання гуманітарної допомоги, а також використовуватиме право вето у ЄС для блокування рішень щодо України, пише «Радіо Свобода».

Фіцо хоче зробити російський газ словацьким на кордоні з Україною, щоб та, мовляв, транспортувала вже не російське паливо. Раніше подібне раніше вже пропонувала Угорщина.

«Дочірня компанія купувала би газ на українсько-російському кордоні, а потім транзитна Україна вже мала б словацький газ, а не російський чи будь-який інший. Були підготовлені моделі співпраці», — сказав він.

Фіцо припустив зупинку всієї гуманітарної допомоги, яку Україна отримує від Словаччини. За його словами, йдеться про дренажні споруди, вантажні екскаватори тощо. Також він заявив, що може скористатися правом вето в ЄС щодо рішень про Україну.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання резервної електроенергії Україні через зупинку транзиту російського газу.

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