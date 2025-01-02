Роберт Фіцо погрожує зниженням допомоги українцям у Словаччині через зупинку транзиту газу

За його словами, уряд країни має обговорити заходи у відповідь на зупинку постачання газу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу. Таке звернення він оприлюднив на своєму акаунті у соцмережі.

За його словами, представники словацького уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі 7 січня, а після переговорів у Брюсселі прем'єр-міністр Словаччини планує скликати раду коаліції, а потім засідання кабінету міністрів, на якому партнери по коаліції обговорять відповідні заходи.

«Від імені Smer-SD я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки», – підкреслив Фіцо.

Раніше Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що звернувся до міжнародних організацій через заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про намір зупинити електропостачання в Україну.

Україна з 1 січня припинила транзит російського газу.

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