Роберт Фицо угрожает снижением помощи украинцам в Словакии из-за остановки транзита газа

По его словам, правительство страны должно обсудить ответные меры на остановку поставки газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство обсудит ответные меры на прекращение Украиной транзита российского газа. Такое обращение он обнародовал на своем аккаунте в соцсети.

По его словам, представители словацкого правительства будут обсуждать вопрос о прекращении транзита в Брюсселе 7 января, а после переговоров в Брюсселе премьер-министр Словакии планирует созвать совет коалиции, а затем заседание кабинета министров, на котором партнеры по коалиции обсудят соответствующие меры.

«От имени Smer-SD я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и о значительном сокращении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словацкой Республики», - подчеркнул Фицо.

Раньше Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обратился в международные организации из-за заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо о намерении остановить электроснабжение в Украине.

Украина с 1 января остановила транзит российского газа.

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