В Налоговой объяснили, на какие счета платить военный сбор плательщикам по упрощенной системе

Как известно, плательщики, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, с 1 января должны платить военный сбор. Следовательно, в Государственной налоговой объяснили, на какие счета платить военный сбор.
В частности, для его уплаты открыты бюджетные счета:
Реквизиты указанных счетов размещены на главной странице веб-портала ГПС по ссылке – здесь.
1 января вступил в силу «корректирующий» закон №4113-IX «о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» к закону о повышении налогов.
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