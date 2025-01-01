Мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – вступил в силу закон

1 января вступил в силу закон, предусматривающий освобождение от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору для самозанятых лиц, призванных во время мобилизации.

1 января вступил в силу «корректирующий» закон №4113-IX «о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» к закону о повышении налогов.

Согласно изменениям самозанятые лица (физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, налоговой отчетности по единому налогу, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.

Напомним, до изменений такие лица освобождались от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по НДФЛ и по единому налогу. Но в связи с введением новых правил взимания военного сбора законом о повышении налогов для них расширены права на освобождение от представления отчетности также по военному сбору.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 декабря внесла изменения в Налоговый кодекс на исправление проблем, которые повлек закон №4015-IX об «историческом» повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря. Этот так называемый «ресурсный» закон (законопроект 11416-д) был принят в октябре, а подписан только в конце ноября. В конце концов, потеряла и правовой смысл норма, которая предусматривала повышение налогов «задним числом» с 1 октября.

Следовательно, соответствующие «изменения на изменения» были внесены поправками ко второму чтению в другой закон «по стимулированию развития цифровой экономики в Украине» (законопроект 9319).

Автор: Наталя Мамченко

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