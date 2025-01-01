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Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – набув сили закон

10:00, 1 січня 2025
1 січня набув чинності закон, яким передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.
Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – набув сили закон
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1 січня набув чинності «корегуючий» закон №4113-IX «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» до закону про підвищення податків.

Відповідно до змін самозайняті особи (фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, податкової звітності з єдиного податку, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку.

Нагадаємо, до змін такі особи звільнялися від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО і з єдиного податку. Але у зв’язку з введенням нових правил справляння військового збору законом про підвищення податків для них розширені права на звільнення від подання звітності також стосовно військового збору.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 грудня внесла зміни до Податкового кодексу на виправлення проблем, які спричинив закон №4015-ІХ про «історичне» підвищення податків, що набув чинності 1 грудня. Цей так званий «ресурсний» закон (законопроект 11416-д) був прийнятий в жовтні, а підписаний лише наприкінці листопада. Врешті втратила і правовий сенс норма, яка передбачала підвищення податків «заднім числом» з 1 жовтня.

Отже, відповідні «зміни на зміни» були внесені за допомогою поправок до другого читання до іншого закону «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроект 9319).

Автор: Наталя Мамченко

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адвокат мобілізація військовий збір

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Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – набув сили закон

1 січня набув чинності закон, яким передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

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