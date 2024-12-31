Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 31 грудня

Уряд схвалив Стратегію цифрового розвитку інноваційної діяльності України до 2030 року та вніс зміни до Порядку державної реєстрації та перереєстрації лікарських засобів.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» та зміною адміністративно-територіального устрою України». Законопроектом пропонується внести зміни до 7 кодексів та 66 законів України з метою приведення їх положень у відповідність до ЗУ № 3285-ІХ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою» та забезпечення врахування у чинному законодавстві змін адміністративно-територіального устрою, що відбулися у 2020 році.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій незалежності та посилення інституційної спроможності». Законопроект передбачає удосконалення правових засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, шляхом встановлення гарантій незалежності, удосконалення порядку конкурсного добору Голови Національного агентства, визначення вичерпного переліку підстав для припинення повноважень Голови Національного агентства та його звільнення, посилення інституційної спроможності Національного агентства, удосконалення процедури проведення незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства, а також удосконалення процедури управління арештованими активами.

- Внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів. Передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану та/або протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану заява про державну реєстрацію (перереєстрацію) (за наявності) лікарських засобів або про внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарські засоби подається до МОЗ у паперовій формі або за бажанням заявника в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційної системи Центру із застосуванням кваліфікованого електронного підпису заявника (уповноваженого ним представника).

- Внесено зміни до Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України в частині виключення положення, згідно з яким Мінстратегпром, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує координацію та здійснює в межах повноважень контроль за процесом приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан як таких, що мають стратегічне значения для забезпечення захисту населення. Внесено зміни до Положення про Координаційний штаб з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, у належний стан, якими покладено здійснення організаційного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Координаційного штабу на MBC. Внесено зміни до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об’єктів до складу та виключення таких об’єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, якими закріплено за МВС координацію та контроль за приведенням об’єктів фонду захисних споруд як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, в належний стан. Внесено зміни до розпорядження КМУ від 27.06.2023 № 568 «Деякі питання здійснення координації та контролю за процесом приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належний стан», якими визначено Міністра внутрішніх справ України особою, яка здійснює координацію та контроль за процесом приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належний стан як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення.

- Внесено зміни до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації; до постанови КМУ від 09.06.2021 № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»; до постанови КМУ від 09.08.2024 № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні»; до Порядку проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні; до Порядку ведення Державного земельного кадастру; до Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території. Удосконалено вимоги до розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження, а також складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні, забезпечено взаємозвʼязність містобудівної та землевпорядної складових містобудівної документації, приведено уніфіковані бази геопросторових даних містобудівної документації у відповідність до вимог Містобудівного кадастру на державному рівні тощо.

- Затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Здійснено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в обсязі 1 млрд. 770 млн. гривень.

- Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Передбачено, що у разі введення на території України воєнного стану, пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, укладеним на умовах, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 23 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності: довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України, за формою, затвердженою Міністерством оборони України, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту; військово-облікового документа.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Визначено на рівні 2024 року умови оплати праці державних службовців у 2025 році на основі класифікації посад, проведеної згідно з постановою КМУ від 29.12.2023 № 1409. Доповнено перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад посадами «третій секретар, аташе».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 19.09.2023 № 1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році» та від 27.12.2023 № 1374 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». Надано можливість використання залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), спрямовані на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України», на закупівлю засобів навчання, мультимедійного та компʼютерного обладнання.

- Доповнено перелік центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затверджений постановою КМУ від 13.09.2002 № 1371, позицією «Робоча група з питань державної власності та практик приватизації Організації економічного співробітництва та розвитку» та визначено Мінекономіки та Фонд державного майна відповідальними за співробітництво з зазначеною Робочою групою. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках. Передбачено можливість спрямування бюджетних коштів на здійснення заходів, пов’язаних із співробітництвом з Робочою групою з питань державної власності та практик приватизації Організації економічного співробітництва та розвитку.

- Викладено у новій редакції додаток 4 «Схема оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення оцінювань, що здійснюються Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості освіти з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень, і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти» до постанови КМУ від 18.11.2015 № 985 «Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти». Збільшено вдвічі діючі станом на 01.01.2024 оклади осіб, які залучаються за договорами цивільно-правового характеру до проведення освітніх оцінювань і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 17.07.2003 № 1114 «Про забезпечення захисту державної таємниці під час приватизації (корпоратизації) державних підприємств» з метою забезпечення вдосконалення правового регулювання захисту державної таємниці під час приватизації (корпоратизації) єдиних майнових комплексів державних підприємств.

- Створено Українську частину Українсько-Японського Спільного комітету щодо імплементації механізму спільного кредитування. Затверджено Положення про Українську частину Українсько-Японського Спільного комітету щодо імплементації механізму спільного кредитування та її посадовий склад.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Удосконалено документальне підтвердження часткового факту забрудненості/імовірності забрудненості вибухонебезпечними предметами земельної ділянки с/г призначення відповідно до її кадастрового номеру. Передбачено, що пов’язаність осіб при проведенні закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок с/г призначення має застосовуватися у значенні, наведеному у підпункті 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України. Встановлено строк відкриття с/г товаровиробником в уповноваженому банку ескроу-рахунку - протягом п’яти днів після отримання від бюджетної установи «Центр гуманітарного розмінування» повідомлення про прийняття заявки. Збільшено термін подачі заявок на отримання компенсації вартості послуг з гуманітарного розмінування земельних ділянок с/г призначення до 5 грудня. Змінено дату подання щодо здійснення компенсації в межах помісячних планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету щомісяця до 15 числа тощо.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про попереднє увʼязнення» та Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про Комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань. У Положенні визначено порядок утворення Комісії, її завдання, функції, повноваження та напрями діяльності.

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 01.01.2025 по 31.12.2025 експериментального проекту з тимчасового розміщення та підтримки деяких категорій осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах з числа внутрішньо переміщених осіб та надання їм окремих соціальних послуг. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Метою проекту є опрацювання механізму допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, у подоланні таких обставин, шляхом їх тимчасового розміщення та підтримки через надання окремих соціальних послуг, а для осіб працездатного віку з їх числа - шляхом сприяння їхньому працевлаштуванню за співпраці з Державою службою зайнятості.

- Внесено зміни у додаток «Пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» до постанови КМУ від 26.11.2014 № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Передбачено збереження у 2025 році пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, i на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на рівні 2024 року. Передбачено розподіл суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування для домашніх працівників, які приймають добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Уточнено джерела покриття адміністративних видатків Пенсійного фонду України, пов'язаних з виконанням функцій уповноваженого органу управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку.

- Установлено, що в умовах тимчасового обмеження доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, певні особливості здійснення державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження фізичної особи - підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Передбачено здійснення державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження фізичної особи - підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця держателем Єдиного державного реєстру з використанням програмних засобів, що дозволяють внесення відомостей, передбачених ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у день отримання відповідної заяви від податкового органу або з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Передбачено також звільнення від сплати адміністративного збору за таку реєстрацію. Встановлено, що датою державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження фізичної особи - підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вважається дата подання відповідної заяви.

- Внесено зміни до Положення про централізований банк ​даних ​з​ проблем інвалідності, Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації)​ осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення i виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, щодо визначення банку даних як підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та можливості подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) через електронний кабінет особи на Соціальному веб-порталі електронних послуг Мінсоцполітики як однієї з підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

- Внесено зміни до Положення про Міністерство розвитку громад та територій України шляхом доповнення його нормами, які передбачають повноваження Мінрозвитку щодо формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій та внутрішньо переміщених осіб.

- Прийнято пропозицію Міністерства молоді та спорту і Міністерства освіти і науки щодо передачі бюджетної установи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України із сфери управління Міністерства освіти і науки до сфери управління Міністерства молоді та спорту з подальшим перейменуванням на Центр фізичного виховання та спорту учнів і студентів.

- Доповнено додаток «Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг» до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» адміністративною послугою «Одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон».

- Затверджено план управління річковим басейном Дунаю на 2025-2030 роки. Передбачено, що стратегічною екологічною ціллю для всіх районів річкових басейнів є досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

- Підтримано пропозицію Міністерства економіки щодо участі України у Всесвітній виставці «Експо-2025», яка відбудеться з 13 квітня по 13 жовтня 2025 у м.Осаці (Японія). Установлено, що Генеральним комісаром національної секції України на Виставці є заступник Міністра економіки.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

- Схвалено Стратегію цифрового розвитку інноваційної діяльності України до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

- Схвалено Стратегію формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2033 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

- Передано цілісні майнові комплекси державних підприємств «Реінтеграція та відновлення» та «Український національний центр розбудови миру» із сфери управління Міністерства національної єдності до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій.

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