У Податковій пояснили, на які рахунки платити військовий збір платникам на спрощеній системі

Платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з 1 січня мають сплачувати військовий збір.

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Як відомо, платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з 1 січня мають сплачувати військовий збір. Відтак, у Державній податковій пояснили, на які рахунки платити військовий збір.

Зокрема, для його сплати відкрито бюджетні рахунки:

юридичним особам (ІІІ група) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011800 «Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)»;

фізичним особам – підприємцям (платникам єдиного податку) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011700 «Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами – підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування».

Реквізити зазначених рахунків розміщено на головній сторінці вебпорталу ДПС за посиланням – тут.

1 січня набув чинності «корегуючий» закон №4113-IX «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» до закону про підвищення податків.

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