У Податковій пояснили, на які рахунки платити військовий збір платникам на спрощеній системі

Як відомо, платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з 1 січня мають сплачувати військовий збір. Відтак, у Державній податковій пояснили, на які рахунки платити військовий збір.
Зокрема, для його сплати відкрито бюджетні рахунки:
Реквізити зазначених рахунків розміщено на головній сторінці вебпорталу ДПС за посиланням – тут.
1 січня набув чинності «корегуючий» закон №4113-IX «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» до закону про підвищення податків.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.