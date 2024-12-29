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В Минэнерго отреагировали на заявления Фицо об остановке электроснабжения в Украине

12:33, 29 декабря 2024
Глава Минэнерго Герман Галущенко обратился в международные организации из-за заявлений премьер-министра Словакии об остановке электроснабжения в Украине.
В Минэнерго отреагировали на заявления Фицо об остановке электроснабжения в Украине
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Министр энергетики Герман Галущенко обратился в международные организации из-за заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо о намерении остановить электроснабжение в Украине. Как сообщают в Минэнерго, об этом он сказал в эфире Национального телемарафона.

По словам главы Минэнерго, Украина последовательно и заранее подготовилась к остановке транзита российского газа. Он отметил, что Украина выполнила все необходимые приготовления, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в условиях полной остановки транзита российского газа в соответствии с интересами национальной безопасности.

«Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы для того, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям», – отметил министр энергетики Герман Галущенко. – «О том, что транзит останавливается с 1 января 2025 года, мы постоянно коммуникировали. Поэтому у нас позиция не изменилась, мы готовились к окончанию транзита».

Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии в Украину в ответ на прекращение транзита газа, Герман Галущенко отметил, что такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций.

Следовательно, министр энергетики по соответствующему поводу уже обратился письмом к энергокомиссару ЕС, ENTSO-Е и Энергетическому Сообществу.

Как указывают в Минэнерго, у Украины есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности. По его словам, такие переговоры с партнерами уже были проведены.

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энергетика Словакия

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