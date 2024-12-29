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У Міненерго відреагували на заяви Фіцо про зупинку електропостачання в Україну

12:33, 29 грудня 2024
Очільник Міненерго Герман Галущенко звернувся до міжнародних організацій через заяви прем'єр-міністра Словаччини про зупинку електропостачання в Україну
У Міненерго відреагували на заяви Фіцо про зупинку електропостачання в Україну
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Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до міжнародних організацій через заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про намір зупинити електропостачання в Україну. Як повідомляють у Міненерго, про це він сказав в ефірі Національного телемарафону.

Як словами очільника Міненерго, Україна послідовно і заздалегідь підготувалася до зупинки транзиту російського газу. Він зазначив, що Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу у відповідності до інтересів національної безпеки.

«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. – «Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту».

Щодо заяв керівництва Словаччини про намір зупинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту газу Герман Галущенко зазначив, що таке рішення буде грубим порушенням європейських регуляцій.

Відтак, міністр енергетики з відповідного приводу вже звернувся листом до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е та до Енергетичного Співтовариства.

Як вказують у Міненерго, в України є механізм, як замінити цей імпорт з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. За його словами, такі переговори з партнерами уже було проведено.

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енергетика Словаччина

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