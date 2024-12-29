Очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив кількість висновків про інвалідність, які вже скасували

Правоохоронні органи вже передали МОЗ інформацію про встановлення сумнівної інвалідності.

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Очільник Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що правоохоронні органи вже передали МОЗ інформацію про встановлення сумнівної інвалідності. Йдеться про понад 2000 справ. Як пише Уніан, про це він повідомив в етері телемарафону.

«Майже тисячу ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК», – додав Ляшко.

За його словами, цей процес доводить, що «все рано чи пізно стає очевидним».

Відтак, Ляшко закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Нагадаємо, що з нового року запроваджується можливість дистанційного проходження медогляду та встановлення інвалідності.

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