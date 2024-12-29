Практика судів
  1. В Україні

Очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив кількість висновків про інвалідність, які вже скасували

10:44, 29 грудня 2024
Правоохоронні органи вже передали МОЗ інформацію про встановлення сумнівної інвалідності.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив кількість висновків про інвалідність, які вже скасували
Джерело фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що правоохоронні органи вже передали МОЗ інформацію про встановлення сумнівної інвалідності. Йдеться про понад 2000 справ. Як пише Уніан, про це він повідомив в етері телемарафону.

«Майже тисячу ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК», – додав Ляшко.

За його словами, цей процес доводить, що «все рано чи пізно стає очевидним».

Відтак, Ляшко закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Нагадаємо, що з нового року запроваджується можливість дистанційного проходження медогляду та встановлення інвалідності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ Віктор Ляшко МСЕК інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відстрочка студенту у зв’язку з навчанням за кордоном не є підставою для зняття обмежень на виїзд з України – Верховний Суд

Право на відстрочку на підставі навчання у виші за денною або дуальною формами здобуття освіти не є підставою для перетину державного кордону України – позиція Верховного Суду.

Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати

Судді Верховного Суду і ВАКС, науковці, адвокати, прокурори, помічники суддів, народний депутат та член-кореспондент Національної академії правових наук.

Южненський на Південнівський, Калінінський на Калинівський, Краснолуцький на Хрустальний – які суди в Україні будуть перейменовані

В Україні перейменують низку місцевих судів в рамках декомунізації – як вони будуть називатися.

Депутати пропонують законопроект для запобігання кадрового колапсу в судовій системі

Як констатують народні депутати, проблема по заповненню вакантних посад суддів найближчим часом не вирішиться, тому є необхідність врегулювати питання відрядження суддів в порядку тимчасового переведення.

Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів

Розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів, відкритих до 23 грудня, завершать дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду