Очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив кількість висновків про інвалідність, які вже скасували

Очільник Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що правоохоронні органи вже передали МОЗ інформацію про встановлення сумнівної інвалідності. Йдеться про понад 2000 справ. Як пише Уніан, про це він повідомив в етері телемарафону.
«Майже тисячу ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК», – додав Ляшко.
За його словами, цей процес доводить, що «все рано чи пізно стає очевидним».
Відтак, Ляшко закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.
Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.
Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.
Нагадаємо, що з нового року запроваджується можливість дистанційного проходження медогляду та встановлення інвалідності.
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