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З нового року запроваджується можливість дистанційного проходження медогляду та встановлення інвалідності

15:25, 26 грудня 2024
Залежно від обставин та потреб людини, оцінювання буде проводитися в один із чотирьох способів.
З нового року запроваджується можливість дистанційного проходження медогляду та встановлення інвалідності
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Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що процес оцінювання функціонування може бути реалізований у різних формах. Залежно від обставин та потреб людини, оцінювання проводиться в один із таких способів:

  1. Очний — безпосередньо в закладі охорони здоровʼя.
  2. Дистанційний — із використанням методів і засобів телемедицини.
  3. Заочний — без особистої участі людини, виключно за наданими документами.
  4. Виїзний — за місцем перебування або лікування людини.

Умови проведення заочного розгляду

Заочне оцінювання повсякденного функціонування проводиться без особистої присутності пацієнта чи його представника. Такий формат оцінювання проводитимуть переважно для військовослужбовців, учасників бойових дій або пацієнтів із захворюваннями, дефектами чи порушеннями функцій органів, які підтверджені відповідною медичною документацією.

Групи діагнозів для заочного оцінювання: 

  • Злоякісні новоутворення, що мають ІІІ—IV стадію (підтверджені КТ/МРТ, гістологією).
  • Хвороби крові та кровотворних органів.
  • Туберкульоз.
  • Ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією.
  • Набута відсутність кінцівок.
  • Стан після трансплантації органів або імплантації штучного водія серцевого ритму.
  • Вроджені порушення.
  • Хвороби печінки.

Заочний формат оцінювання обирається, якщо такі пацієнти не наполягають на очному оцінюванні​​

Цей формат забезпечує швидке та ефективне прийняття рішень, мінімізуючи витрати часу пацієнта та експертної команди.

Для проведення заочного оцінювання всі необхідні медичні дані та документи повинні бути повними і достовірними.

Коли проводять виїзний розгляд 

Експертна команда може здійснювати розгляд за місцем перебування або лікування пацієнта у таких випадках:

  • Якщо людина має об’єктивні, документально підтверджені труднощі з пересуванням і не підпадає під критерії для заочного розгляду. У такому випадку в направленні на оцінювання зазначається бажана форма проведення оцінювання і причини вибору виїзної форми.
  • Коли пацієнт —  військовослужбовець або учасник бойових дій, який перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні, але при тому його стан не відповідає критеріям заочного розгляду.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

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МОЗ МСЕК

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