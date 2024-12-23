Як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК

У МОЗ описали порядок дій для отримання статусу інвалідності військовослужбовцем у зв'язку з впровадженням оцінювання повсякденного функціонування.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що кожен військовослужбовець, який отримав поранення, має право на підтримку та соціальні гарантії, відтак там пояснили, як відбуватиметься процедура встановлення групи інвалідності в новій системі оцінювання повсякденного функціонування особи.

Медична допомога та документальне підтвердження

Після отримання поранення військовослужбовець найперше потрапляє до найближчого медичного закладу для стабілізації стану.

Оцінювання стану

Наступний крок — проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Голова ВЛК у разі потреби формує електронне направлення на подальше оцінювання повсякденного функціонування експертними командами.

Форми оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами:

Очний розгляд (особиста присутність у медзакладі)

За місцем перебування (для тих, хто не може пересуватися)

Заочно (на основі документів)

Дистанційно (з використанням телемедицини)

Військовослужбовець отримає повідомлення від системи сповіщення на електронну пошту про форму, час і місце оцінювання.

Рішення експертної команди

Фахівці визначають групу інвалідності або відсоток втрати працездатності (необхідний для призначення одноразової грошової допомоги), реабілітаційні заходи та строки переоглядів. Дані будуть вноситись до електронної системи та передаватись до державних органів для соціальної підтримки. Рішення також надійде пацієнту на електронну пошту чи рекомендованим листом, і в кабінет лікуючого лікаря в електронній системі.

У разі незгоди з рішенням експертної команди військовослужбовець має право оскаржити його, подавши скаргу до Центру оцінювання функціонального стану особи.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування.

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