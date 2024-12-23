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Акторка Блейк Лайвлі подала до суду на свого колегу Джастіна Бальдоні через звинувачення у домаганнях

18:11, 23 грудня 2024
Лайвлі звинувачує Бальдоні у домаганнях і створенні токсичної робочої атмосфери.
Акторка Блейк Лайвлі подала до суду на свого колегу Джастіна Бальдоні через звинувачення у домаганнях
Кадр із фільму «Покинь, якщо кохаєш»
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Американська акторка та зірка серіалу «Пліткарка» Блейк Лайвлі подала до суду на актора Джастіна Бальдоні. З ним вона знімалася у фільмі «Покинь, якщо кохаєш». 37-річна Лайвлі звинуватила Бальдоні у домаганнях. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами акторки, чоловік міг без дозволу заходити в її гримерку, коли вона годувала грудьми дитину, показував непристойні відео, обговорював свою залежність від порно та цікавився її інтимним життям.

«Я сподіваюся, що мій судовий позов допоможе привідкрити завісу таємниці над цим жорстоким планом відплати, спрямованим на те, щоб нашкодити людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити тих, хто може стати об'єктом переслідувань», - йдеться у судовому позові Лайвлі.

Команда Бальдоні відреагувала на позов.

Представники актора спростували звинувачення і наголосили, що цей позов є спробою «відбілити репутацію» Блейк, яка нібито постраждала після виходу цього фільму на великі екрани.

«Ці звинувачення є повністю неправдивими, обурливими й навмисно непристойними», — сказав про позов адвокат Бальдоні.

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