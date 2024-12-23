В Бразилії літак упав на будівлі, загинуло дев'ять осіб

Літак впав на магазини в туристичному місті Грамаду.

Фото: DW

На півдні Бразилії у місті Грамаду невеликий літак впав на будівлі, спричинивши пожежу. Внаслідок катастрофи загинуло дев’ять осіб, усі вони перебували на борту. Про це повідомляє DW.

«Цивільна оборона підтвердила дев'ять загиблих, і ніхто з літака не вижив», — заявив Клебер душ Сантос Ліма, директор департаменту внутрішньої поліції штату Ріо-Гранді-ду-Сул. Раніше повідомлялося, що на борту могло бути 10 осіб.

Щонайменше 15 місцевих жителів були госпіталізовані, переважно з отруєнням димом, викликаним пожежею.

Літак зачепив димохід будівлі, врізався у другий поверх іншого будинку та впав на меблевий магазин. Частина уламків досягла сусіднього готелю, проте інформації про жертви серед відвідувачів готелю наразі немає.

За даними пожежної бригади, літак вилетів з регіонального аеропорту Канела, розташованого неподалік Грамаду, та прямував до Флоріанополіса, популярного туристичного міста. Причини аварії наразі встановлюються.

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