Практика судів
  1. В Україні

В Бразилії літак упав на будівлі, загинуло дев'ять осіб

10:51, 23 грудня 2024
Літак впав на магазини в туристичному місті Грамаду.
В Бразилії літак упав на будівлі, загинуло дев'ять осіб
Фото: DW
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На півдні Бразилії у місті Грамаду невеликий літак впав на будівлі, спричинивши пожежу. Внаслідок катастрофи загинуло дев’ять осіб, усі вони перебували на борту. Про це повідомляє DW.

«Цивільна оборона підтвердила дев'ять загиблих, і ніхто з літака не вижив», — заявив Клебер душ Сантос Ліма, директор департаменту внутрішньої поліції штату Ріо-Гранді-ду-Сул. Раніше повідомлялося, що на борту могло бути 10 осіб.

Щонайменше 15 місцевих жителів були госпіталізовані, переважно з отруєнням димом, викликаним пожежею.

Літак зачепив димохід будівлі, врізався у другий поверх іншого будинку та впав на меблевий магазин. Частина уламків досягла сусіднього готелю, проте інформації про жертви серед відвідувачів готелю наразі немає.

За даними пожежної бригади, літак вилетів з регіонального аеропорту Канела, розташованого неподалік Грамаду, та прямував до Флоріанополіса, популярного туристичного міста. Причини аварії наразі встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Бразилія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава зобов’язана забезпечувати на отримання пенсійних виплат, незалежно від місця проживання особи – Верховний Суд

Соціальний захист громадян України не залежить від їх місця проживання, що гарантується принципами рівності та заборони дискримінації: Верховний Суд.

Скаржник та каральний орган в одній особі: які порушення були допущені Третьою дисциплінарною палатою ВРП у справі екс-очільника ОАСК?

У цій справі скаржник після призначення парламентом членом ВРП виступає у ролі «судді над суддями», а доповідачем є колишній прокурор – чи відповідає це висновку Консультативної ради європейських суддів щодо застосування дисциплінарної відповідальності суддів.

Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

До нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя

Прийнятий парламентом закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області