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Стало відомо, як працюватимуть банки на новорічні свята

09:57, 23 грудня 2024
НБУ визначив графік роботи банків та системи платежів на новорічні свята.
Стало відомо, як працюватимуть банки на новорічні свята
Фото: focus.ua
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Національний банк України затвердив регламент роботи системи електронних платежів та порядок роботи банківської системи у період різдвяних та новорічних свят.

«У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи», - зазначили в НБУ.

30 грудня 2024 року платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк та АТ «Укрексімбанк» проводитимуться до 13:00, а розрахунки з погашення та обслуговування державного боргу - до 16:00.

Крім того, 31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП не прийматиме платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. При цьому банківська система України, валютний ринок та депозитарій НБУ працюватимуть у звичайному режимі.

Регулятор зауважує, що банки мають заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів для забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів.

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Нацбанк Новий рік Різдво свято банк

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