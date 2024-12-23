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Стало известно, как будут работать банки на новогодние праздники

09:57, 23 декабря 2024
НБУ определил график работы банков и системы платежей на новогодние праздники.
Стало известно, как будут работать банки на новогодние праздники
Фото: focus.ua
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Национальный банк Украины утвердил регламент работы системы электронных платежей и порядок работы банковской системы в период рождественских и новогодних праздников.

«В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы», - отметили в НБУ.

30 декабря 2024 платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через Национальный банк и АО «Укрэксимбанк» будут проводиться до 13:00, а расчеты по погашению и обслуживанию государственного долга - до 16:00.

Кроме того, 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года СЭП не будет принимать платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы. При этом банковская система Украины, валютный рынок и депозитарий НБУ будут работать в обычном режиме.

Регулятор отмечает, что банки должны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов.

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