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Конституционный суд Литвы признал незаконным запрет «пропаганды ЛГБТ-семьи» среди несовершеннолетних

10:15, 23 декабря 2024
Конституционный суд Литвы признал, что положение закона «О защите несовершеннолетних от негативного влияния публичной информации», иногда толковавшееся как запрет на распространение информации о ЛГБТ людях и однополых семьях, противоречит Конституции.
Конституционный суд Литвы признал незаконным запрет «пропаганды ЛГБТ-семьи» среди несовершеннолетних
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Конституционный суд Литвы постановил, что положение закона, запрещающее несовершеннолетним распространять «пропаганду ЛГБТ-семьи», противоречит Конституции. Об этом сообщает LRT.

Суд рассмотрел закон по просьбе бывшего правительства, которое попросило оценить его соответствие Конституции.

В законе было отмечено, что на несовершеннолетних негативно влияет информация, которая «унижает семейные ценности и пропагандирует иную концепцию брака и создания семьи, чем закрепленная в Конституции Литовской Республики и Гражданском кодексе Республики Литва».

Конституционный суд определил, что это положение нарушает статью 25 Конституции, гарантирующую свободу выражения мнений, а также статью 38, защищающую семью и равенство в обществе.

Глава Конституционного суда Гинтарас Года подчеркнул, что запрет информации о других моделях семьи является препятствием для гармоничного развития детей.

«Такое ограничение противоречит принципам равенства, плюрализма и толерантности, которые являются основой демократического общества», - отметил он.

Суд также подчеркнул, что законодатель не предоставил четкого определения информации, которая считается «унижающей семейные ценности». Кроме того, суд отметил, что семья как конституционный институт может быть создана не только через брак между мужчиной и женщиной, но и через другие формы родственных связей.

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дети Литва Конституция

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