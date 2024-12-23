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США призывают своих граждан покинуть Беларусь накануне Рождества

09:22, 23 декабря 2024
Госдеп США призвал своих граждан покинуть Беларусь — есть риски задержаний и гражданских беспорядков.
США призывают своих граждан покинуть Беларусь накануне Рождества
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Государственный департамент США призвал своих граждан покинуть Беларусь. В частности, есть риски задержаний и гражданских беспорядков. Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Гражданам США следует воздержаться от поездок в республику, а уже находящиеся в ней должны немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении.

Указывается, что гражданам США не рекомендуется ездить в Беларусь «из-за своевольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжения содействия российской войне против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей Посольства помогать гражданам США, проживающим или путешествующим в Беларусь».

Кроме того, Госдеп отмечает, что Беларусь не признает двойного гражданства. «Власти Беларуси могут отказаться признавать двойное американо-белорусское гражданство США, а также могут отказать или задержать консульскую помощь США задержанным гражданам с двойным гражданством», — отмечают в ведомстве.

Также гражданам США рекомендуют избегать публичных демонстраций. «Власть применила силу для разгона демонстрантов, в том числе шедших мирно. Прохожие, в том числе иностранные граждане могут столкнуться с возможностью ареста или задержания», — отмечает Госдеп.

Также американцам советуют пересмотреть ввоз электронных устройств в Беларусь.

«Граждане США должны считать, что все электронные коммуникации и устройства в Белоруссии контролируются белорусскими службами безопасности. Службы безопасности Беларуси арестовали граждан США и других иностранных граждан на основании информации, найденной на электронных устройствах, в том числе информации, которая была создана, передана или сохранена во время пребывания в другой стране», — подчеркивают в ведомстве.

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США Беларусь

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