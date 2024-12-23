США закликають своїх громадян покинути Білорусь напередодні Різдва

Держдеп США закликав своїх громадян покинути Білорусь — є ризики затримань та громадянських заворушень.

Державний департамент США закликав своїх громадян покинути Білорусь. Зокрема, є ризики затримань та громадянських заворушень. Про це йдеться на сайті Держдепу.

«Громадянам США слід утриматися від поїздок до республіки, а ті, що вже знаходяться в ній, мають негайно покинути країну», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що громадянам США не рекомендується їздити до Білорусі «через свавільне застосування білоруською владою місцевих законів, ризик затримання, продовження сприяння російській війні проти України, потенційні громадянські заворушення та обмежені можливості Посольства допомагати громадянам США, які проживають або подорожують до Білорусі».

Крім того Держдеп зазначає, що Білорусь не визнає подвійного громадянства. «Влада Білорусі може відмовитися визнавати подвійне американсько-білоруське громадянство США, а також може відмовити або затримати консульську допомогу США затриманим громадянам з подвійним громадянством», — наголошують у відомстві.

Також громадянам США рекомендують уникати публічних демонстрацій. «Влада застосувала силу для розгону демонстрантів, у тому числі тих, хто йшов мирно. Перехожі, в тому числі іноземні громадяни, можуть зіткнутися з можливістю арешту або затримання», — зазначає Держдеп.

Також американцям радять переглянути ввезення електронних пристроїв до Білорусі.

«Громадяни США повинні вважати, що всі електронні комунікації та пристрої в Білорусі контролюються білоруськими службами безпеки. Служби безпеки Білорусі заарештували громадян США та інших іноземних громадян на підставі інформації, знайденої на електронних пристроях, у тому числі інформації, яка була створена, передана або збережена під час перебування в іншій країні», — підкреслюють у відомстві.

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