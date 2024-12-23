Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — які документи потрібно подати для проведення спеціальної перевірки

ВККС ухвалила рішення про подання кандидатами на посаду судді в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у ВАКС та АП ВАКС документів, необхідних для підготовки до проведення спеціальної перевірки.

Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення про подання кандидатами на посаду судді в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті ВАКС документів, необхідних для підготовки до проведення спеціальної перевірки. Про це повідомляє ВККС.

Зокрема, кандидатам необхідно подати:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами);

автобіографію на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки, яка створена в електронній формі, роздрукована та підписана власноруч і містить, зокрема, відомості про: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; останнє місце роботи (служби) та посаду;

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о (у разі закінчення строку дії довідки);

довідку про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади».

Інші необхідні для підготовки до проведення спеціальної перевірки документи, передбачені Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами), подаються кандидатами на посаду судді в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, оголошеного рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 (зі змінами), у разі зміни відомостей або раніше поданих документів.

Документи необхідно надіслати з накладеним кваліфікованим електронним підписом на електронну адресу Комісії ([email protected]) до 24 грудня 2024 року (включно).

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками тестування на когнітивні здібності, лише 25 кандидатів на 15 вакантних посад суддів ВАКС з 74 пройшли до наступного етапу конкурсу. Також до наступного етапу пройшли 19 кандидатів на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС з 49 претендентів.

Крім того, у Вищий кваліфікаційній комісії суддів проаналізували підсумки тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати склали 4 грудня, та дійшли висновку про необхідність хоча б «зберегти конкурс в апеляцію».

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