Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

15:54, 5 грудня 2024
У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.
Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів проаналізували підсумки тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати склали 4 грудня, та дійшли висновку про необхідність хоча б «зберегти конкурс в апеляцію».

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками тестування на когнітивні здібності, лише 25 кандидатів на 15 вакантних посад суддів ВАКС з 74 пройшли до наступного етапу конкурсу. Також до наступного етапу пройшли 19 кандидатів на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС з 49 претендентів.

Нагадаємо, що за правилами тестування, кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, для допуску до наступного етапу конкурсу мали набрати 75% від максимально можливого балу. Тобто, щоб подолати етап тестування на когнітивні здібності кандидати повинні були набрати мінімум 108,75 бали зі 145 максимально можливих балів.

Водночас з 3 грудня на розгляді Президента перебуває закон № 11425-д, який, серед іншого, передбачає скасування для учасників конкурсу на посади суддів апеляційних судів вимоги набирати щонайменше 75% балів за етап тестування на когнітивні здібності.  

Як зазначив у зв’язку з цим у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, завдання ВККС – зробити так, щоб конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів досяг своєї мети, тобто заповнення посад суддів апеляцій.

«Наше завдання зараз зберегти конкурс в апеляцію, де, на жаль, уже менше 3-х кандидатів на місце», - повідомив Сергій Чумак.

Також секретар Першої палати ВККС розповів, що якщо результати IQ-тестування кандидатів до ВАКС та АП ВАКС спроектувати на потенційні результати відповідного тестування у межах конкурсу до апеляційних судів, то у конкурсі залишиться «менше кандидатів, ніж вакантних посад». Тобто, на 550 вакансій суддів апеляційних судів залишиться всього 545 кандидатів (наразі є 1 558 претендентів на посади суддів).

«Якщо спроектувати ці результати на конкурс до апеляційних судів, то з прохідним балом 75% після етапу тестування когнітивних здібностей залишиться менше кандидатів, ніж вакантних посад. (1558х0,35=545).

Ні на що не натякаючи, наведу кілька результатів у разі існування іншого прохідного балу:

93+ (найнижчий бал середнього рівня за шкалою Сайметрикс) набрали 79% кандидатів; 

101+ (70% від максимально можливого балу у 145) набрали 59% кандидатів. 

За такого прохідного балу в конкурсі до апеляційних судів результати були б приблизно такі:

93 - успішно складуть 1230 кандидатів, вилітає 328;

101 - успішно складуть 919 кандидатів, вилітає 639», - повідомив Сергій Чумак у Facebook.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ВККС апеляція конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.

Кабмін схвалив законопроект щодо тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном

Кабмін схвалив законопроект щодо порядку прийняття рішення Президентом про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

В Україні може з’явитися повноцінний суд присяжних – Верховна Рада схвалила законопроект

Депутати вирішили підтримати створення суду присяжних в Україні і проголосували законопроект, поданий 4 роки тому.

Верховна Рада ратифікувала Угоду з ЄС про кредитний механізм, за яким зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів

Відповідно до статті 8 ратифікованої Угоди Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходження ресурсів до Механізму, і що ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.

Склади злочинів будуть визначатися не лише Кримінальним кодексом – Верховна Рада схвалила законопроекти про відповідальність за міжнародні злочини

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада схвалила за основу окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва