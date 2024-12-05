Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.

Джерело фото: ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів проаналізували підсумки тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати склали 4 грудня, та дійшли висновку про необхідність хоча б «зберегти конкурс в апеляцію».

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками тестування на когнітивні здібності, лише 25 кандидатів на 15 вакантних посад суддів ВАКС з 74 пройшли до наступного етапу конкурсу. Також до наступного етапу пройшли 19 кандидатів на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС з 49 претендентів.

Нагадаємо, що за правилами тестування, кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, для допуску до наступного етапу конкурсу мали набрати 75% від максимально можливого балу. Тобто, щоб подолати етап тестування на когнітивні здібності кандидати повинні були набрати мінімум 108,75 бали зі 145 максимально можливих балів.

Водночас з 3 грудня на розгляді Президента перебуває закон № 11425-д, який, серед іншого, передбачає скасування для учасників конкурсу на посади суддів апеляційних судів вимоги набирати щонайменше 75% балів за етап тестування на когнітивні здібності.

Як зазначив у зв’язку з цим у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, завдання ВККС – зробити так, щоб конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів досяг своєї мети, тобто заповнення посад суддів апеляцій.

«Наше завдання зараз зберегти конкурс в апеляцію, де, на жаль, уже менше 3-х кандидатів на місце», - повідомив Сергій Чумак.

Також секретар Першої палати ВККС розповів, що якщо результати IQ-тестування кандидатів до ВАКС та АП ВАКС спроектувати на потенційні результати відповідного тестування у межах конкурсу до апеляційних судів, то у конкурсі залишиться «менше кандидатів, ніж вакантних посад». Тобто, на 550 вакансій суддів апеляційних судів залишиться всього 545 кандидатів (наразі є 1 558 претендентів на посади суддів).

«Якщо спроектувати ці результати на конкурс до апеляційних судів, то з прохідним балом 75% після етапу тестування когнітивних здібностей залишиться менше кандидатів, ніж вакантних посад. (1558х0,35=545).

Ні на що не натякаючи, наведу кілька результатів у разі існування іншого прохідного балу:

93+ (найнижчий бал середнього рівня за шкалою Сайметрикс) набрали 79% кандидатів;

101+ (70% від максимально можливого балу у 145) набрали 59% кандидатів.

За такого прохідного балу в конкурсі до апеляційних судів результати були б приблизно такі:

93 - успішно складуть 1230 кандидатів, вилітає 328;

101 - успішно складуть 919 кандидатів, вилітає 639», - повідомив Сергій Чумак у Facebook.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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