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Наша задача сейчас – сохранить конкурс в апелляцию – ВККС

15:54, 5 декабря 2024
В ВККС напомнили, что при необходимости преодоления 75% барьера за этап IQ-теста, кандидатов на должности судей апелляционных судов останется меньше, чем вакансий.
Наша задача сейчас – сохранить конкурс в апелляцию – ВККС
Источник фото: ВККС
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В Высший квалификационной комиссии судей проанализировали итоги тестирования на когнитивные способности (IQ-тест), которое кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты сдавали 4 декабря и пришли к выводу о необходимости хотя бы «сохранить конкурс в апелляцию». 

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по итогам тестирования на когнитивные способности, только 25 кандидатов на 15 вакантных должностей судей ВАКС из 74 прошли на следующий этап конкурса. Также в следующий этап прошли 19 кандидатов на 10 вакантных должностей судей АП ВАКС из 49 претендентов. 

Напомним, что по правилам тестирования, кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС, для допуска к следующему этапу конкурса должны были набрать 75% от максимально возможного балла. То есть, чтобы преодолеть этап тестирования на когнитивные способности, кандидаты должны были набрать минимум 108,75 балла из 145 максимально возможных баллов.

В то же время, с 3 декабря на рассмотрении Президента находится закон № 11425-д, который, среди прочего, предусматривает отмену для участников конкурса на должности судей апелляционных судов требования набирать, по меньшей мере, 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности. 

Как отметил в связи с этим в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, задача ВККС – сделать так, чтобы конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов достиг своей цели, то есть заполнения должностей судей апелляций. 

«Наша задача сейчас сохранить конкурс в апелляцию, где, к сожалению, уже меньше 3 кандидатов на место», - сообщил Сергей Чумак. 

Также секретарь Первой палаты ВККС рассказал, что если результаты IQ тестирования кандидатов в ВАКС и АП ВАКС спроецировать на потенциальные результаты соответствующего тестирования в рамках конкурса в апелляционные суды, то в конкурсе останется «меньше кандидатов, чем вакантных должностей». 

То есть, на 550 вакансий судей апелляционных судов останется всего 545 кандидатов (сейчас есть 1558 претендентов на должности судей). 

«Если спроецировать эти результаты на конкурс в апелляционные суды, то с проходным баллом 75% после этапа тестирования когнитивных способностей останется меньше кандидатов, чем вакантных должностей. (1558х0,35=545).

Ни на что, не намекая, приведу несколько результатов в случае существования другого проходного балла: 

93+ (самый низкий балл среднего уровня по шкале Сайметрикс) набрали б 79% кандидатов; 

101+ (70% максимально возможного балла в 145) набрали б 59% кандидатов. 

При таком проходном балле в конкурсе в апелляционные суды результаты были бы примерно таковы: 

93 – успешно сдадут 1230 кандидатов, вылетает 328; 

101 – успешно сдадут 919 кандидатов, вылетает 639», – сообщил Сергей Чумак в Facebook.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС апелляция конкурс

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