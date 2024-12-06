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Поздравления с Днем святого Николая – красивые картинки, стихи и пожелания

00:00, 6 декабря 2024
Лучшие поздравления с Днем святого Николая в смс, прозе, стихах и картинках смотрите в нашей подборке.
Поздравления с Днем святого Николая – красивые картинки, стихи и пожелания
Фото: pon.org.ua
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6 декабря в Украине отмечают День святого Николая, который является любимым зимним праздником всех детей и многих взрослых.

Наши предки варили каши, святили в церкви хлеб и зерно, приглашали в гости родственников. В деревне люди кропили святой водой домашний скот.

В этот день принято дарить подарки детям от имени доброго святого, а также поздравлять друг друга.

Поздравить своих родных и друзей Вам помогут посвященные этому празднику картинки, стихи и красивые поздравления в прозе.

Поздравления с Днем святого Николая в прозе и смс

Поздравляю с Днем святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!

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Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

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Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!

***

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

***

Поздравляю Вас и Вашу семью с этим светлым, чудесным праздником - святым Николаем! Желаю доброты, счастья, мира и тепла. Здоровья Вам и Вашим детям! Пусть Чудотворец защитит Вашу семью от всех невзгод и дарует Вам удачу во всем.

***

Пускай великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пускай он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пускай он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

***

Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

***

В День святого Николая желаю, чтобы надежда и вера жила в ваших сердцах, а обиды и печали навсегда были забыта. И пусть лишь лучи и теплота солнца озаряют вашу жизнь и души!

***

Желаю в этот прекрасный праздник, день святого Николая, не унывать, не грустить и не сетовать на жизнь, а наслаждаться каждым подаренным чудесным мгновением жизни, дарить добро и быть счастливыми.

***

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! И конечно же желаю мирного неба и скорейшей победы Украины!

Поздравления с Днем святого Николая в стихах

С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне - тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!

***

С Днем Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдет!

***

Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!

***

В день святого Николая
Я вам от души желаю,
Чтоб невзгоды обходили,
Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,
Вы - счастливей всех на свете,
Чтоб везло во всех делах,
Жить - с улыбкой на устах!

***

В день, когда спускается
Николай с небес,
Все вокруг меняется,
Полон мир чудес.

В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты -
Все, что у Николы
Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый
В этот день святой
Маленький подарок
От души большой!

Поздравления с Днем святого Николая в картинках

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