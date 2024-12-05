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Минобороны запускает пилотный проект закупок продуктов для ВСУ

16:10, 5 декабря 2024
Минобороны начало торги по пилотной модели поставки продуктов для военных в 2025 году.
Минобороны запускает пилотный проект закупок продуктов для ВСУ
Фото: ukrinform
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Закупочное агентство Министерства обороны Украины, Государственный оператор тыла (ДОТ), объявило торги на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины на первую половину 2025 года по пилотной модели. Проект охватит Киев, пять областей - Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую - и будет тестировать новый подход к обеспечению армии. Общая стоимость контрактов составляет более 3 млрд грн. Об этом сообщили в ведомстве.

Суть пилотного проекта Нововведение предусматривает закупку отдельных групп продуктов через публичные платформы, а отгрузка будет осуществляться через распределительные центры поставщиков. Цель реформы - улучшить стандарты качества, обеспечить прозрачность закупок и соответствие реальным потребностям военных.

«Объявление торгов по пилотной модели на 2025 год - это важный шаг к повышению стандартов качества и эффективности поставок. Мы внедряем современный подход, который должен улучшить надежность, прозрачность и соответствие потребностям наших военных. Новый механизм охватит пять областей и город Киев и станет тестовой площадкой для масштабных изменений в будущем», - заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Преимущества новой системы

  • Контроль качества: продукты будут проверять до их попадания в военные.
  • Прозрачное ценообразование: открытый доступ к данным о ценах на чувствительные позиции, что позволит избегать неоправданных расходов.

Решение о масштабировании пилотного проекта примут после трех месяцев тестирования новой системы в 2025 году.

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ВСУ военные Минобороны питание

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