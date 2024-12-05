Мошенники начали массово рассылать поддельные письма от имени Apple — как уберечь свои данные

Жертве отправляется фальшивое письмо от Apple с предупреждением о грядущей блокировке аккаунта.

Пользователей Apple предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом сообщает TechRadar.

В частности, киберпреступники рассылают электронные письма от имени компании, в которых говорится, что «действие вашего Apple ID приостановлено и его нужно срочно восстановить».

Мошенники используют в листах логотипы, цвета и шрифты Apple. На первый взгляд, их трудно отличить от настоящего послания.

Аферисты предлагают перейти по ссылке, ведущей на фейковый экран входа в систему.

Если ввести там свои логин и пароль, хакеры украдут ваши учетные данные и потенциально смогут получить доступ к вашей учетной записи Apple.

Apple просит проявлять осторожность и напоминает, что с выпусками iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11 Apple ID был переименован в Apple Account, поэтому важно обращать внимание на такие мелочи в тексте.

Кроме того, компания в целом не рассылает подобные сообщения, а в исключительных случаях пишет с электронной почты, которая заканчивается на @email.apple.com.

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