Мошенники начали массово рассылать поддельные письма от имени Apple — как уберечь свои данные

Пользователей Apple предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом сообщает TechRadar.
В частности, киберпреступники рассылают электронные письма от имени компании, в которых говорится, что «действие вашего Apple ID приостановлено и его нужно срочно восстановить».
Мошенники используют в листах логотипы, цвета и шрифты Apple. На первый взгляд, их трудно отличить от настоящего послания.
Аферисты предлагают перейти по ссылке, ведущей на фейковый экран входа в систему.
Если ввести там свои логин и пароль, хакеры украдут ваши учетные данные и потенциально смогут получить доступ к вашей учетной записи Apple.
Apple просит проявлять осторожность и напоминает, что с выпусками iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11 Apple ID был переименован в Apple Account, поэтому важно обращать внимание на такие мелочи в тексте.
Кроме того, компания в целом не рассылает подобные сообщения, а в исключительных случаях пишет с электронной почты, которая заканчивается на @email.apple.com.
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