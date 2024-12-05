Шахраї почали масово розсилати підроблені листи від імені Apple — як уберегти свої дані

Жертві надсилається фальшивий лист від Apple з попередженням про майбутнє блокування облікового запису.

Користувачів Apple попередили про нову шахрайську схему. Про це повідомляє TechRadar.

Зокрема, кіберзлочинці розсилають електронні листи від імені компанії, в яких ідеться про те, що «дію вашого Apple ID призупинено і його потрібно терміново відновити».

Шахраї використовують у листах логотипи, кольори та шрифти Apple. На перший погляд їх важко відрізнити від справжнього послання.

Аферисти пропонують перейти за посиланням, яке веде на фейковий екран входу в систему.

Якщо ввести там свої логін і пароль, хакери вкрадуть ваші облікові дані і потенційно зможуть отримати доступ до вашого облікового запису Apple.

Apple просить проявляти обережність і нагадує, що з випусками iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia і watchOS 11 Apple ID був перейменований в Apple Account, тому важливо звертати увагу на такі дрібниці в тексті.

Крім того, компанія загалом не розсилає подібних повідомлень, а у виняткових випадках пише з електронної пошти, що закінчується на @email.apple.com.

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