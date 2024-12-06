Суд признал правомерным отказ в регистрации налоговых накладных из-за отсутствия первичных бухгалтерских документов - подробности дела

В рамках договора субаренды нежилых помещений выписаны спорные налоговые накладные и поданы на регистрацию в контролирующий орган.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности принятого решения Комиссии ГНС в Полтавской области по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных об отказе в регистрации налоговых накладных, обязательства ГНС ​​налоговые накладные на общую сумму 1129,8 тыс. гривен. Об этом сообщили в налоговой службе Полтавской области.

Під час судового розгляду встановлено, що позивач (орендар) та суб’єкт господарювання (суборендар) уклали договір суборенди нежитлових приміщень, згідно з яким орендар зобов’язується передати, а суборендар прийняти у тимчасове платне користування нежитлові приміщення, що належить орендарю на праві оренди на підставі договору оренди нежитлових приміщень, укладеного з власником будинку. В межах договору суборенди нежитлових приміщень виписано спірні податкові накладні та подано на реєстрацію до контролюючого органу.

Після отримання квитанцій про зупинення реєстрації податкових накладних, платником подано Повідомлення про подання пояснень та копій документів.

За результатом розгляду пояснень платника, Комісією Головного управління ДПС у Полтавській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН встановлено, що останнім не надано первинних бухгалтерських документів, достатніх для реєстрації його податкової накладної, що стало правомірною підставою для прийняття оскаржуваного рішення про відмову у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Йдеться про документи щодо проведення оплати з контрагентами-постачальниками, а саме: платіжну інструкцію, виписку банку, акт звірки взаєморозрахунків, розгорнуту оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 для підтвердження заборгованості або її відсутності на дату подання повідомлення.

Крім того, не в повному обсязі надано акти приймання передачі від контрагентів, в яких позивач орендує приміщення.

Позивач додаткових пояснень та копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податкових накладних до контролюючого органу не надав. Відповідно, Комісією Головного управління ДПС у Полтавській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН прийнято оскаржувані рішення, якими відмовлено в реєстрації податкових накладних.

Суд підтримав позицію контролюючого органу, зазначивши, що податковий орган, приймаючи оскаржувані рішення, діяв відповідно до норм податкового законодавства, забезпечуючи виконання покладених на контролюючий орган функцій та повною мірою використовуючи надані законодавством права, а позивачем не було надано усіх необхідних та належних документів, які б дійсно підтверджували факт виконання господарської операції та спростували б сумнів, який виник у контролюючого органу з приводу підтвердження реальності господарської операції з наведеним контрагентом.

Відтак, П’ятим апеляційним адміністративним судом від 12 листопада 2024 року у справі №420/19147/23 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Полтавській області задоволено.

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