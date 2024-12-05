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В Украине запустили платформу для ветеранов, где можно найти более тысячи учебных программ

22:36, 5 декабря 2024
В МОН запустили платформу по поиску образовательных возможностей для ветеранов.
В Украине запустили платформу для ветеранов, где можно найти более тысячи учебных программ
Источник фото: Министерство образования и науки Украины
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Министерство образования и науки создало платформу для поиска образовательных возможностей для ветеранов. Она содержит каталог с информацией об обучении, сообщили в МОН.

Платформа «Образование для ветеранов» содержит более 1200 образовательных возможностей: от краткосрочных курсов до полноценных учебных программ в заведениях профессионального, предвысшего и высшего образования.

В частности, она предлагает:

  • Каталог программ формального и неформального обучения с четкой информацией о доступности учебного заведения, условиях поступления, возможностях финансирования и т.п.
  • Инклюзивный интерфейс для удобного использования, в частности с адаптацией платформы для лиц с нарушением зрения.

Также на платформе можно найти прогноз по самым актуальным профессиям до 2027 года.

Напомним, что Министерство по делам ветеранов Украины, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины презентовали пилотный проект, направленный на обеспечение ветеранов войны расширенным доступом к медицинским услугам.

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ветераны МОН Украины

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