Как не купить елку вне закона в Киеве – в полиции указали, на что обращать внимание

Все елки, сосны и ели должны быть чипированы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве уже стартовали продажи новогодних елок. Как указывала «Судебно-юридическая газета», официальные елочные ярмарки в столице заработали с 5 декабря.

В Патрульной полиции Киеве отмечают, что все елки, сосны и ели должны быть чипированы. Это оградит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве.

Все законно срубленные елки можно проверить здесь.

«За незаконную вырубку, транспортировку и реализацию елок предусмотрена административная и уголовная ответственность», - отметили правоохранители.

Сообщили о незаконной продаже новогодних деревьев можно в полицию.

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