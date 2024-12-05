Як не купити ялинку поза законом у Києві – у поліції вказали, на що звертати увагу

Усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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У Києві уже стартували продажі новорічних ялинок. Як вказувала «Судово-юридична газета», офіційні ялинкові ярмарки в столиці запрацювали із 5 грудня.

У Патрульній поліції Києві наголошують, що усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев, оскільки в чипі чи індивідуальному номері штрихкоду міститься вся інформація про дерево.

Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті тут.

«За незаконну вирубку, транспортування та реалізацію ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність», - зауважили правоохоронці.

Повідомили про незаконний продаж новорічних дерев можна у поліцію.

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