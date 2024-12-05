У зоопарку у Києві вивели та виростили рідкісних рожевих пеліканів – показали фото

Пташенята ще по-дитячому незграбні, вкриті сіреньким пушком та навіть не вміють плавати.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

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Орнітологи КиївЗоо цьогоріч вивели та виростили пташенят рідкісного червонокнижного рожевого пелікана. Як зазначають у дописі КП «Київський зоопарк», завдяки найсучаснішим європейським підходам і наполегливій праці співробітників відділу птахів в Україні з’явився унікальний виводок із трьох пташенят пеліканів.

Загалом із понад 400 членів Європейської асоціації зоопарків тільки 109 закладів утримують рожевих пеліканів. Цьогоріч лише 12 закладам вдалось отримати потомство цього рідкісного птаха.

Наразі в столичному зоопарку утримується одразу 2 види пеліканів – рожевий та кучерявий, що робить КиївЗоо унікальним серед природозахисних закладів.

Пташенята ще по-дитячому незграбні, вкриті сіреньким пушком та навіть не вміють плавати. Однак за кілька місяців вони стануть неймовірними та величними рожевими красенями – одними з найбільших і найяскравіших птахів української фауни.

Головною складовою раціону пташенят є свіжа річкова рибка, якої кожен пеліканчик з’їдає 1,5 кг на добу.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

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