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Кабмін схвалив законопроект щодо тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном

15:27, 5 грудня 2024
Кабмін схвалив законопроект щодо порядку прийняття рішення Президентом про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ.
Кабмін схвалив законопроект щодо тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном
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Уряд на засіданні 5 грудня схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном».

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів «Про Збройні Сили України» та «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», якими передбачити:

  • можливість тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном;
  • встановлення порядку прийняття рішення Верховним Головнокомандувачем ЗСУ – тобто, Президентом України Володимиром Зеленським – про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ;
  • встановлення умови негайного повернення до України таких підрозділів у разі закінчення правового режиму воєнного стану.

Текст законопроекту наразі не опублікований.

Нагадаємо, що План перемоги, який 16 жовтня представив у парламенті Володимир Зеленський, містив п’ятий пункт, розрахований на післявоєнний час – це заміщення військових контингентів армії США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами.

«Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Це люди – наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії з військовими НАТО.

Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони НАТО та гарантування безпеки у Європі. Це достойна місія для наших героїв.

Передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами. Після війни.

І я вдячний кожному партнеру – усім, із ким ми обговорили цю перспективу на післявоєнний час, – вдячний за повагу до українців і нашої здатності бути нездоланними в Альянсі з партнерами» - підкреслив тоді Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ військові армія Кабінет Міністрів України

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