У Києві затримали чоловіка, який за 1000 доларів спалив позашляховик військового — фото

На Троєщині зловмисник спалив Subaru Forester.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 24-річному мешканцю міста, який спалив позашляховик військового.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у листопаді 2024 року, шукаючи підробіток, чоловік отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував йому за 1000 доларів США знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

«Надалі на вул. Милославській він побачив автомобіль кольору «хакі» марки «Subaru Forester», сфотографував його та надіслав фото замовнику у Telegram. Отримавши погодження на підпал цього, зловмисник взяв вдома рідину для розпалювання вогню та дочекався ночі», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що вночі зловмисник облив нею капот автомобіля та підпалив його. На свій мобільний телефон палій зняв як машина горить з метою подальшого звітування замовнику.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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