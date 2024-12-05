Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали чоловіка, який за 1000 доларів спалив позашляховик військового — фото

21:54, 5 грудня 2024
На Троєщині зловмисник спалив Subaru Forester.
У Києві затримали чоловіка, який за 1000 доларів спалив позашляховик військового — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 24-річному мешканцю міста, який спалив позашляховик військового.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у листопаді 2024 року, шукаючи підробіток, чоловік отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував йому за 1000 доларів США знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

«Надалі на вул. Милославській він побачив автомобіль кольору «хакі» марки «Subaru Forester», сфотографував його та надіслав фото замовнику у Telegram. Отримавши погодження на підпал цього, зловмисник взяв вдома рідину для розпалювання вогню та дочекався ночі», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що вночі зловмисник облив нею капот автомобіля та підпалив його. На свій мобільний телефон палій зняв як машина горить з метою подальшого звітування замовнику.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи можливе голосування через Дію на післявоєнних виборах – Комітет Верховної Ради оприлюднив результати дослідження експертів Ради Європи

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила про результати цього дослідження щодо оцінки ризиків та можливостей використання альтернативних форм голосування на післявоєнних виборах в Україні з фокусом на інтернет-голосуванні.

Оприлюднена методика, згідно з якою ВККС буде оцінювати практичні завдання кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду

Практичне завдання з спеціалізації антикорупційного суду кандидати будуть виконувати 16 грудня.

Ілон Маск і Вівек Рамасвамі під час скорочення чиновників та федеральних агентств спиратимуться на рішення Верховного суду США

«Полярною зіркою» для реформ зі скорочення бюрократів стане Конституція США з акцентом на двох важливих рішеннях Верховного суду, винесених під час перебування на посаді президента Байдена.

Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.

Кабмін схвалив законопроект щодо тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном

Кабмін схвалив законопроект щодо порядку прийняття рішення Президентом про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва