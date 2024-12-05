В Киеве задержали мужчину, который за 1000 долларов сжег внедорожник военного — фото

На Троещине злоумышленник сжег Subaru Forester.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 24-летнему жителю города, который сжег внедорожник военного.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в ноябре 2024 года, в поисках подработки, мужчина получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил ему за 1000 долларов США найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований.

«В дальнейшем на ул. Милославской он увидел автомобиль цвета «хаки» марки Subaru Forester, сфотографировал его и прислал фото заказчику в Telegram. Получив согласие на поджог, злоумышленник взял дома жидкость для разжигания огня и дождался ночи», - заявили в прокуратуре.

Отмечается, что ночью злоумышленник облил ею капот автомобиля и поджег его. На свой мобильный телефон поджигатель снял как машина горит с целью последующей отчетности заказчику.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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