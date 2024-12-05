Суд назначил 2 года пробационного надзора юноше, который хотел заработать на «закладках»

Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и 17-летним обвиняемым в незаконном приобретении психотропов в целях сбыта.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области объявил приговор 17-летнему подростку, которого признал виновным в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества по предварительному сговору группой лиц в больших размерах. Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым, и назначил наказание – два года пробационного надзора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, несовершеннолетний одиннадцатиклассник одной из гимназий Бердичевской ОТГ совершил преступление в сфере незаконного оборота психотропных веществ: в Телеграм договорился с другим лицом о сбыте психотропов, выполняя роль курьера. Он приобрел 10 свертков с особо опасным психотропным веществом PVP, которые хранил при себе, чтобы сделать так называемые закладки.

Назначенным судом наказанием обвиняемый обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации; выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой «Изменение прокриминального мышления».

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен (дело № 274/8519/24).

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