От 340 до 8500 грн — в Украине могут ввести штрафы за летнюю резину на авто во время морозов

В Украине предложили ввести штрафы за не переход из летней резины на зимнюю.

Фото: 24tv.ua

В Украине могут ввести штрафы для водителя, если они сменят летнюю резину на зимнюю во время смены сезонов. Об этом он заявил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью «Українським Новинам».

«Предлагается 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов», - сказал он.

Белошицкий подчеркнул, что зимняя резина – это вопрос безопасности и коллективной ответственности.

«Если говорить о температурных режимах, то здесь тоже все понятно. При +4+7 градусов летняя резина уже «дубеет» и теряет свойства. Поэтому важно, чтобы зимняя резина была», - сказал Белошицкий.

Первый заместитель начальника патрульной полиции добавил, что на сегодняшний день в Украине нет ответственности за летнюю резину в зимний период.

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