Від 340 до 8500 грн — в Україні можуть ввести штрафи за літню гуму на авто під час морозів

В Україні запропонували ввести штрафи за не перехід з літньої гуми на зимову.

Фото: 24tv.ua

В Україні можуть запровадити штрафи для водії, якщо вони змінять літню гуму на зимову під час зміни сезонів. Про це він заявив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький в інтервʼю «Українським Новинам»

«Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів», - сказав він.

Білошицький наголосив, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.

«Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже «дубіє» і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була», - сказав Білошицький.

Перший заступник начальника патрульної поліції додав, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

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