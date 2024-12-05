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Від 340 до 8500 грн — в Україні можуть ввести штрафи за літню гуму на авто під час морозів

14:48, 5 грудня 2024
В Україні запропонували ввести штрафи за не перехід з літньої гуми на зимову.
Від 340 до 8500 грн — в Україні можуть ввести штрафи за літню гуму на авто під час морозів
Фото: 24tv.ua
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В Україні можуть запровадити штрафи для водії, якщо вони змінять літню гуму на зимову під час зміни сезонів. Про це він заявив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький в інтервʼю «Українським Новинам»

«Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів», - сказав він.

Білошицький наголосив, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.

«Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже «дубіє» і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була», - сказав Білошицький.

Перший заступник начальника патрульної поліції додав, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

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Національна поліція автомобіль

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