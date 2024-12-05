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Правоохоронці оголосили підозри у пособництві РФ бенефіціарам та керівництву онлайн-казино

14:52, 5 грудня 2024
Зокрема, онлайн-казино підозрюють у відмиванні російських грошей.
Правоохоронці оголосили підозри у пособництві РФ бенефіціарам та керівництву онлайн-казино
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Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Як вказано у заяві, у межах розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, правоохоронці виявили факти пособництва її представників державі-агресору.

Зокрема, вказують у ДБР, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів, сказано у повідомленні.

«У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах», - пишуть у ДБР.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Як вказується, наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.

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ДБР

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