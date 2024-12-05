Правоохранители объявили подозрения в пособничестве РФ бенефициарам и руководству онлайн-казино

В частности, онлайн-казино подозревают в отмывании российских денег.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований.

Как указано в заявлении, в рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети интернет, правоохранители обнаружили факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, указывают в ГБР, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов, говорится в сообщении.

«В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «СВО». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах», – пишут в ГБР.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Как указывается, в настоящее время Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов средств в доход нашего государства в соответствии с нормами существующего законодательства.

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