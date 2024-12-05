Практика судов
  1. В Украине

Правоохранители объявили подозрения в пособничестве РФ бенефициарам и руководству онлайн-казино

14:52, 5 декабря 2024
В частности, онлайн-казино подозревают в отмывании российских денег.
Правоохранители объявили подозрения в пособничестве РФ бенефициарам и руководству онлайн-казино
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований.

Как указано в заявлении, в рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети интернет, правоохранители обнаружили факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, указывают в ГБР, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов, говорится в сообщении.

«В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «СВО». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах», – пишут в ГБР.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Как указывается, в настоящее время Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов средств в доход нашего государства в соответствии с нормами существующего законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений Вооруженных Сил Украины за границей

Кабмин одобрил законопроект о порядке принятия решения Президентом о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ.

В Украине может появиться полноценный суд присяжных – Верховная Рада одобрила законопроект

Депутаты решили поддержать создание суда присяжных в Украине и проголосовали законопроект, поданный 4 года назад.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение с ЕС о кредитном механизме, согласно которому сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов

Согласно статье 8 ратифицированного Соглашения, Украина признает и соглашается с тем, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов в Механизм, и что ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты при отсутствии поступления таких ресурсов.

Составы преступлений будут определяться не только Уголовным кодексом – Верховная Рада одобрила законопроекты об ответственности за международные преступления

До 30 лет лишения свободы или пожизненное, а единственное основание для освобождения от ответственности – помилование Президентом – Верховная Рада одобрила за основу отдельный закон о международных преступлениях, который будет действовать параллельно Уголовному кодексу.

Верховная Рада поддержала законопроект о повышении зарплат в Нацсовете и расширении возможностей отмены регистрации медиа

Предусматривается дополнительное условие, при котором структура собственности субъекта в сфере медиа будет считаться Нацсоветом непрозрачной и расширяются основания для отмены регистрации СМИ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва