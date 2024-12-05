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Велика Палата ВС висловилася щодо визначення строку видання Президентом указів про прийняття особи до громадянства або припинення громадянства України

17:35, 5 грудня 2024
ВП ВС зазначила, що загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства або припинення громадянства не повинен перевищувати одного року з дня їх надходження.
Велика Палата ВС висловилася щодо визначення строку видання Президентом указів про прийняття особи до громадянства або припинення громадянства України
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У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Великої Палата Верховного Суду щодо визначення строку видання Президентом України указів про прийняття особи до громадянства або припинення громадянства України.

Так, ВП ВС вказала, що згідно з положеннями п. 112 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затверджених Указом Президента від 27 березня 2001 року №215 загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України або припинення громадянства України не повинен перевищувати одного року з дня їх надходження.

Аналіз положень та структури розділу IV Порядку №215 дає підстави погодитись, що п. 112 згаданого Порядку визначає саме загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України або припинення громадянства України Комісією.

За п. 111 Порядку №215 Комісія перевіряє: 

  • відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України; 
  • підтвердження документами виконання умов прийняття особи до громадянства України та виходу особи з громадянства України, а також наявності підстав для втрати особою громадянства України;
  • відсутність підстав, за наявності яких прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України не допускається.

За результатами розгляду Комісія приймає рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяв про прийняття до громадянства України, про вихід з громадянства України, подань про втрату громадянства України та документів про припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. У разі прийняття Комісією рішення про відсутність підстав для задоволення Президентом України заяв про прийняття до громадянства України, про вихід із громадянства України, подань про втрату громадянства України, документів про припинення громадянства України за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, Комісія повертає зазначені матеріали відповідно до ДМС України чи МЗС України разом із копією такого рішення.

Відповідно до п. 113 Порядку №215 рішення про прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України приймає Президент України. Прийняття до громадянства України або припинення громадянства України здійснюється шляхом видання указів Президента України.

Таким чином, Порядок №215 визначає загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття особи до громадянства України або припинення громадянства України Комісією, який обчислюється з моменту їх надходження та до якого не входить стадія видання Президентом України указів про прийняття особи до громадянства України або припинення громадянства України.

Ознайомитись з постановою ВП ВС №990/212/24 від 17.10.2024 року можна за посиланням. 

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