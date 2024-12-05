Очільник МЗС Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова

Слідом за ним залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Про це повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що перед цим наприкінці свого виступу Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем.

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишив ряд іноземних міністрів і дипломатів, поінформували у пресслужбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.