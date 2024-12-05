Глава МИД Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова

Следом за ним зал оставили еще ряд иностранных министров и дипломатов.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в конце своего выступления Сибига назвал Лаврова военным преступником.

Следом за министром иностранных дел Украины зал покинул ряд иностранных министров и дипломатов, проинформировали в пресс-службе.

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