Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украина сможет не возвращать 50 млрд долларов G7, если не получит репараций от РФ — Зеленский подписал закон

14:28, 5 декабря 2024
Документ предусматривает предоставление права председателю Долгового агентства осуществлять сделки с условными обязательствами, возврат которых будет производиться за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ.
Украина сможет не возвращать 50 млрд долларов G7, если не получит репараций от РФ — Зеленский подписал закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 4106-IX по осуществлению сделок с условными обязательствами – законопроект 12232. Как ранее объясняла глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, «безвозвратная ссуда» в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор и если не получит репарации от России».

Документ предлагает:

- предоставление права Председателю Долгового агентства осуществлять сделки с условными обязательствами, возврат которых будет производиться за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ;

- кредиторы смогут требовать от государства возврата кредитов за счет средств государственного бюджета, в частности в случае осуществления возмещения (компенсации) в государственный бюджет вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины;

- ведение реестра сделок с условными обязательствами и ежемесячное обнародование информации из этого реестра.

Напомним, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд. 

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

Еще мы писали, что в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в этом кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений Вооруженных Сил Украины за границей

Кабмин одобрил законопроект о порядке принятия решения Президентом о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ.

В Украине может появиться полноценный суд присяжных – Верховная Рада одобрила законопроект

Депутаты решили поддержать создание суда присяжных в Украине и проголосовали законопроект, поданный 4 года назад.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение с ЕС о кредитном механизме, согласно которому сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов

Согласно статье 8 ратифицированного Соглашения, Украина признает и соглашается с тем, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов в Механизм, и что ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты при отсутствии поступления таких ресурсов.

Составы преступлений будут определяться не только Уголовным кодексом – Верховная Рада одобрила законопроекты об ответственности за международные преступления

До 30 лет лишения свободы или пожизненное, а единственное основание для освобождения от ответственности – помилование Президентом – Верховная Рада одобрила за основу отдельный закон о международных преступлениях, который будет действовать параллельно Уголовному кодексу.

Верховная Рада поддержала законопроект о повышении зарплат в Нацсовете и расширении возможностей отмены регистрации медиа

Предусматривается дополнительное условие, при котором структура собственности субъекта в сфере медиа будет считаться Нацсоветом непрозрачной и расширяются основания для отмены регистрации СМИ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва