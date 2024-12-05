Украина сможет не возвращать 50 млрд долларов G7, если не получит репараций от РФ — Зеленский подписал закон

Документ предусматривает предоставление права председателю Долгового агентства осуществлять сделки с условными обязательствами, возврат которых будет производиться за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 4106-IX по осуществлению сделок с условными обязательствами – законопроект 12232. Как ранее объясняла глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, «безвозвратная ссуда» в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор и если не получит репарации от России».

Документ предлагает:

- предоставление права Председателю Долгового агентства осуществлять сделки с условными обязательствами, возврат которых будет производиться за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ;

- кредиторы смогут требовать от государства возврата кредитов за счет средств государственного бюджета, в частности в случае осуществления возмещения (компенсации) в государственный бюджет вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины;

- ведение реестра сделок с условными обязательствами и ежемесячное обнародование информации из этого реестра.

Напомним, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

Еще мы писали, что в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в этом кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

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